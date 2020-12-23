В Екатеринбурге отменили приговор полицейским-насильникам

Изнасилование, по версии следствия, произошло в служебной машине Фото: СУ СКР по Свердловской области

Свердловский областной суд отменил приговор трем полицейским Вадиму Мустафину, Вячеславу Тропину и Андрею Бессарабову, которых осудили за изнасилование проститутки в служебном автомобиле в августе 2019 года. Решение апелляционной инстанции транслировалось в прямом эфире в аккаунте областного суда во «ВКонтакте».

«Приговор Ленинского районного суда отменить. Дело направить на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд в новом составе суда. Меру пресечения отменить, из-под стражи освободить. Меру пресечения заменить на запрет определенных действий», — решила коллегия судей областного суда.

Силовиков обвиняли в том, что в ночь на 18 августа 2019 года они подкараулили 22-летнюю гражданку Казахстана, занимавшуюся проституцией и нелегально проживавшую в России. По версии следствия, полицейские изнасиловали ее, воспользовавшись служебным положением. По версии защиты, женщина, чтобы не быть высланной из страны, сама вступила со стражами порядка в половую связь, но позже обвинила их в преступлении.

«Мы апеллировали к тому, что дело сфабриковано, а некоторые доказательства — недопустимы. В частности, свидетелями по нему проходили люди, связанные с задержанием братьев Колосовых, которых обвинили в организации проституции», — рассказала агентству Светлана Брагина, адвокат бывшего полицейского Вадима Мустафина.

По первому решению, Вадим Мустафин приговорен к 6 годам и шести месяцам колонии общего режима, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов получили по шесть лет колонии. После приговора начальник ГУ МВД по Свердловской области наказал 17 высокопоставленных офицеров полиции, включая одного генерала.