Организатор терактов в Москве найден мертвым в колонии

Организатор взрыва в московской гостинице «Интурист» в 1999 году Халид Хугуев был найден мертвым в приморской колонии, где отбывал наказание. Об этом сообщает региональное ГУФСИН.
«Осужденный был найден без признаков жизни, управление проводит проверку», — сообщил РИА «Новости» источник в ведомстве. В данный момент Следственный комитет проводит проверку по этому инциденту.
Теракт в гостинице «Интурист» произошел в апреле 1999 года на 20 этаже. Всего пострадало 11 человек, в том числе десятимесячный ребенок. Еще один взрыв случился 31 августа 1999 года в торговом комплексе «Охотный ряд». В результате этого пострадали 40 человек, один умер. Халида Хугуева признали организатором этих терактов и приговорили к тюремному заключению на 25 лет.
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