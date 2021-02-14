14 февраля 2021

Организатор терактов в Москве найден мертвым в колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
Халида Хугуева приговорили к 25 годам заключения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Организатор взрыва в московской гостинице «Интурист» в 1999 году Халид Хугуев был найден мертвым в приморской колонии, где отбывал наказание. Об этом сообщает региональное ГУФСИН.

«Осужденный был найден без признаков жизни, управление проводит проверку», — сообщил РИА «Новости» источник в ведомстве. В данный момент Следственный комитет проводит проверку по этому инциденту.

Теракт в гостинице «Интурист» произошел в апреле 1999 года на 20 этаже. Всего пострадало 11 человек, в том числе десятимесячный ребенок. Еще один взрыв случился 31 августа 1999 года в торговом комплексе «Охотный ряд». В результате этого пострадали 40 человек, один умер. Халида Хугуева признали организатором этих терактов и приговорили к тюремному заключению на 25 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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