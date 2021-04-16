16 апреля 2021

«Альянсу врачей» нечего сказать о заявлении экс-начальника. Медиков обвинили в поддержке Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Васильева, глава профсоюза «Альянс врачей». Курган, значек, альянс врачей
В «Альянсе врачей» прокомментировали заявление бывшей соратницы Анастасии Васильевой Фото:

В «Альянсе врачей» (признан Минюстом РФ иноагентом) назвали «выпадами в адрес профсоюза» слова бывшего зампредседателя организации Анастасии Тарабриной, заявившей, что профсоюз сосредоточился на поддержке политика Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии. Об этом сказала пресс-секретарь «Альянса врачей» Александра Захарова.

«Мы не будем комментировать, нам нечего сказать в их адрес. Работа с медиками у нас продолжается, а в общем-то, у нас нет ни времени, не желания комментировать чьи-то выпады в нашу сторону», — сказала URA.RU Захарова. Ранее Тарабрина, ранее работавшая акушером-гинекологом в пермской больнице, записала видео. В нем она сообщила, что «Альянс врачей» бросил все силы на участие в политических играх Навального.

Лидер профсоюза Анастасия Васильева, по мнению Тарабриной, «стала действовать в своих личных интересах». Медик также рассказала о создании нового объединения работников здравоохранения «Голос медицины», которое будет вне политики.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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