16 апреля 2021
15 апреля 2021

Трое из четырех депутатов Госдумы от ХМАО стали беднее

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума РФ. Москва, госдума, государственная дума
Больше всех потерял Павел Завальный Фото:
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Декларационная кампания

Депутаты Государственной Думы Павел Завальный, Евгений Марков и Александр Сидоров по итогам декларационной кампании 2020 года стали беднее. Зато Татьяна Гоголева, член комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, прибавила в доходах. Декларации депутатов нижней палаты парламента разместил аппарат Госдумы.

Павел Завальный за 2020 год задекларировал доход более 31 миллиона рублей. Еще в 2019 году его доход был 38,9 млн рублей, а в 2018 — около 149 миллионов. Председатель комитета Госдумы по энергетике владеет двумя земельными участками, двумя домами, двумя квартирами и гаражом, в котором, судя по декларации, может стоять турбированный Porsche Cayenne, либо один из двух автомобилей его супруги. Оба марки Mercedes-Benz. Один — S 450 4MATIC, а второй — S 500 4MATIC.

Евгений Марков, как и его коллега по думе, потерял в доходах. За 2020 год он заработал чуть больше 12,6 млн рублей. В 2019 году его доход был 14,4 млн рублей. У Маркова служебная квартира, жилой дом и земельный участок. Бывший мэр Сургута Александр Сидоров за прошлый год заработал 8,6 млн рублей. Член комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в 2019 году показал 9,9 млн рублей. У него есть участок под жилой дом, сам дом и квартира, но нет машины. Зато у его жены их три: Land Rover, Range Rover Evoque и Toyota Rav-4

Единственным депутатом Госдумы от ХМАО, которая в 2020 году заработала больше, чем в 2019, стала Татьяна Гоголева с задекларированным доходов в 5,9 млн рублей. В 2019 ее доход был скромней — всего 5,7 млн.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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