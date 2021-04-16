Определен самый богатый министр в правительстве РФ

Самым богатым министром в правительстве РФ вновь стал министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров. Согласно декларации о доходах, опубликованной 16 апреля на сайте кабмина, его доход составил 740,4 млн рублей.
У Дениса Мантурова в собственности — четыре земельных участка, жилой дом площадью 3075 кв. метров, квартира, четыре машиноместа и гостевой дом площадью 454 кв. метра. У его супруги — земельный участок и жилой дом площадь 814 «квадратов». Доход жены министра за 2020 год составил 13 млн 666 тыс. 136 рублей. Министр также владеет автомобилями «Лада Веста» и «Тесла Х100D».
Декларации о доходах за 2020 год были опубликованы сегодня, 16 апреля. Свои заработки раскрыли депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства России и президент страны Владимир Путин.
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