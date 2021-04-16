Путин и члены правительства обнародовали свои доходы за 2020 год

Президент РФ Владимир Путин за 2020 год заработал 9 994 692 рублей. Это следует из его декларации о доходах за прошедший год.
«Декларированный годовой доход 9 994 692 рублей», — говорится в декларации о доходах Путина, опубликованной на сайте президента РФ. В собственности у Путина числится квартира в 77 квадратных метров и гараж. В пользовании у президента имеется гаражное место и квартира в 153,7 квадратных метров. Также глава государства владеет двумя автомобилями «Волга», «Нива» и прицепом «Скиф». В 2019 президент заработал 9,7 миллионов рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в 2020 году заработал 19,9 миллионов рублей, что на 1,7 миллионов больше, чем годом ранее. При этом жена премьер-министра заработала 63,9 миллионов рублей, говорится в сведениях, опубликованных на официальном сайте правительства РФ.
Самым богатым министром в правительстве РФ вновь стал министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров. Он заработал 740,4 миллионов рублей. Меньше всех среди членов кабмина заработала министр культуры Ольга Любимова — чуть более девяти миллионов рублей. Полные сведение о том, сколько за 2020 год заработали российские члены правительства можете узнать по
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