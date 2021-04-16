16 апреля 2021

Жириновский хочет сдвинуть сроки начала учебного года. «Пусть все сидят на юге»

© Служба новостей «URA.RU»
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VII Рождественские парламентские встречи в Государственной Думе РФ. Москва, портрет, герб российской империи, жириновский владимир
ЛДПР предлагает изменить сроки учебного года Фото:

Учебный год должен начинаться 15 октября. До этой даты российские семьи должны иметь возможность отдохнуть на юге страны. Так считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Надо показывать каждый день наши курорты. Пешком пусть идут на юг, на мотоциклах, на велосипедах. Сколько всего можно сделать дешево, вольготно, весело. А сентябрь? Там фестиваль арбузов. Миллионы должны приехать туда. Мы предлагали учебный год начинать с 1 октября. А сейчас вообще предложение внесем — с 15 октября. И пусть все сидят на юге», — заявил политик в эфире радиостанции «КП».

Ранее глава ЛДПР признался, что любит отдыхать в Анапе. Этот курорт он посещал в студенческие годы. Политик отметил, что отдыхать студентам в Анапе было дешево, хватало примерно 1000 рублей в день. Путевку Жириновский покупал на стипендию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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