В Госдуме допустили выход России из Совета Европы

Россия может покинуть ПАСЕ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия может выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Можно говорить о возможном выходе из Совета Европы, из ее Парламентской ассамблеи. Я думаю, что российское руководство примет здесь… адекватное решение, соответствующее тому, что […] Совет Европы и в первую очередь ПАСЕ используются… для нанесения разного рода ударов по России», — заявил депутат в эфире «Соловьев. Live» (цитата РИА «Новости»). Он добавил, что через несколько дней будет принята жесткая антироссийская резолюция из-за дела блогера Алексея Навального.

Ранее глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что РФ должна быть готовой покинуть ПАСЕ, напоминает «Национальная служба новостей». Он выразил мнение, что у России осталось мало почвы для сотрудничества с Советом Европы, уточняет RT. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что страна продолжит работать с европейскими партнерами.