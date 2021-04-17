17 апреля 2021

В Госдуме допустили выход России из Совета Европы

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Россия может покинуть ПАСЕ Фото:

Россия может выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Можно говорить о возможном выходе из Совета Европы, из ее Парламентской ассамблеи. Я думаю, что российское руководство примет здесь… адекватное решение, соответствующее тому, что […] Совет Европы и в первую очередь ПАСЕ используются… для нанесения разного рода ударов по России», — заявил депутат в эфире «Соловьев. Live» (цитата РИА «Новости»). Он добавил, что через несколько дней будет принята жесткая антироссийская резолюция из-за дела блогера Алексея Навального.

Ранее глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что РФ должна быть готовой покинуть ПАСЕ, напоминает «Национальная служба новостей». Он выразил мнение, что у России осталось мало почвы для сотрудничества с Советом Европы, уточняет RT. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что страна продолжит работать с европейскими партнерами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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