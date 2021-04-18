В Белоруссии заявили о наращивании сил НАТО у своих границ

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Разное. Москва, беларусь, флаг, флаг белоруссии, Белоруссия
По данным Белоруссии, в 2020 году возле их границ прошло порядка 70 военных учений Фото:

НАТО наращивает военное присутствие возле белорусских границ. Об этом сообщает заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков.

«Военное присутствие, в том числе и международных иностранных контингентов, постоянно наращивается. Строительство объектов инфраструктуры не прекращается. Количество военных учений только увеличивается», — цитирует Арчакова ТАСС.

По его словам, в 2020 году прошло более 70 учений в странах НАТО — Польше, Литве и Латвии, — а в этом будет еще порядка 30. «Получается, что буквально круглые сутки, каждый день абсолютно, без перерыва, возле наших границ иностранные войска оттачивают свое боевое мастерство», — считает он.

Ранее Лукашенко сообщил, что на западной границе Белоруссии развернута практически половина армии страны. По его словам, это связано с нагнетанием обстановки со стороны НАТО. Однако в НАТО опровергали перемещение своих войск к белорусской границе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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