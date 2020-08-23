В НАТО опровергли перемещение своих войск на границе Беларуси

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Александр Лукашенко, лукашенко александр
Ранее Александр Лукашенко заявлял об угрозах со стороны войск НАТО Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Протесты в Белоруссии

Заявление Александра Лукашенко о наращивании военного контингента НАТО на границе с Белоруссией не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель Североатлантического альянса в Брюсселе Оана Лугеску.

«Организация не представляет ни для какой страны угрозы, поскольку занимает строго оборонительную позицию», — приводит argumenti.ru слова Лугеску. Она подчеркнула, что укреплений военного контингента на границы с Белоруссией нет.

Ранее Лукашенко поручил пограничной службе усилить охрану границ Белоруссии, чтобы «не допустить вторжения из других стран». По его словам, на западной границе страны происходит нагнетание обстановки со стороны НАТО.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после оглашения официальных экзитполов прошедших в стране выборов президента. Протестующие, недовольные победой Александра Лукашенко, вышли на улицы. Однако сам президент заявил, что все митинги спонсируются из-за рубежа странами НАТО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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