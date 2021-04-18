Немцев разозлили слова Киева об их ответственности перед Украиной

Жители Германии считают, что ФРГ лучше не ввязываться в конфликт между Россией и Украиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Украина пытается втянуть Германию в конфликт с Россией, применяя оскорбительные методы. Такое мнение высказали читатели немецкой прессы.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин обязан помочь Киеву «вернуть» Крым, поскольку ФРГ несет ответственность за преступления нацистов на территории страны в годы Второй мировой войны, пишет «Национальная служба новостей». Также Мельник попросил западные государства вернуть Украине статус ядерной державы.

«Украина очень оскорбительно вытаскивает карту моральной ответственности только для того, чтобы втянуть нас в свою войну», — написал пользователь под ником Bendman в комментариях одной из статей немецкого издания Welt. «Не надо попадаться на провокацию из Киева», — пишет пользователь Wolf B.

«Почему Германия должна быть везде? Германия как улучшитель мира? Это никогда не работало, это всегда заканчивалось катастрофой. Каждый нарушитель спокойствия ищет помощи в Германии. У нас здесь достаточно проблем», — считает Wilhelm I.

Другие читатели уверены, что Германия не должна помогать Украине в споре с Россией. «Германия должна держаться подальше от этого», — пишет Hans G. Также пользователи предположили, что с подобной риторикой Украина вскоре может запросить репарации за Вторую мировую войну.