В некоторых регионах размер выплат составит до 50 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ко Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны будет произведена ежегодная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда России по ЯНАО.

«Единовременная выплата в размере 10 000 рублей осуществляется уже в апреле вместе с другими пенсионными и социальными выплатами инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в событиях 1941—1945 годов», — рассказали в ПФР. Между тем размер выплат отличается в зависимости от региона. Так, например, в Карачаево-Черкесии ветераны ВОВ к 9 Мая получат 50 тысяч рублей, в Курской области по 20 тысяч рублей, в ХМАО — 15 тысяч.

Экс-министр труда и социального развития России Сергей Калашников в разговоре с URA.RU объяснил разницу в размере выплат ветеранам в разных субъектах. «Дело в том, что уровень жизни в каждом регионе разный. Допустим, 15 тысяч в ХМАО -то мало, а 50 тысяч в Черкессии — это много. Поскольку заявление сделал Пенсионный фонд, он никак не может учитывать специфику региона, поэтому это будут единые выплаты. Разные республики могут устанавливать разные выплаты. В таком случае базовую ставку будет выплачивать ПФР и дополнительно из бюджета региона», — сказал Калашников. По его мнению, правительство в этом году предложит дополнительные меры для ветеранов, но прежде всего это будет инициатива субъектов.

Право на данную выплату имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории нашей страны, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках.