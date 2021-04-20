Собянин придумал новую льготу для пенсионеров. Условие

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Губернаторы на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ. Москва, собянин сергей
В Москве представители бизнеса поддержат пенсионеров Фото:

Пожилые жители Москвы, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции, могут получить ряд льгот, среди которых — скидки в магазинах и аптеках. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

«Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка. [Может быть предусмотрена] целевая поддержка на покупку товаров и услуг повседневного спроса», — написал он на своем официальном сайте.

Деньги на стимуляцию вакцинации населения могут быть выделены за счет пожертвований Московской торгово-промышленной палаты, которая и предложила эту инициативу, а также другого бизнеса, сообщает Life.ru. В свою очередь, власти Москвы, по его словам, могли бы обеспечить всю необходимую организационную поддержку, цитирует мэра столицы деловое издание «Взгляд».

Ранее Собянин заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди пожилых людей. Однако он отметил, что власти до сих пор контролируют ситуацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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