Путин соберет элиту регионов, чтобы обсудить здравоохранение

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, путин владимир
Президент России планирует собрать Госсовет для обсуждения последствий коронакризиса (архивное фото) Фото:
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Президент России Владимир путин анонсировал сбор Госсовета для обсуждения проблем здравоохранения. Об этом он сообщил в ходе послания Федеральному собранию.

«Проблемы здравоохранения России будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний госсовета», — заявил президент во время послания, которое транслируется на «России 24». Будут обсуждаться такие новые технологии в здравоохранении, как телемедицина и искусственный интеллект.

Среди основных функций Госсовета — рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики. Также в списке — определение вектора социально-экономического развития России.

Как объяснил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, Путин встроил Госсовет в российскую вертикаль власти и тем самым повысил статус и самой структуры, и входящих в нее губернаторов. Эта организация объединит федеральные и региональные взгляды на реализацию нацпроектов — драйверов развития страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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