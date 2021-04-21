Путин соберет элиту регионов, чтобы обсудить здравоохранение

Президент России Владимир путин анонсировал сбор Госсовета для обсуждения проблем здравоохранения. Об этом он сообщил в ходе послания Федеральному собранию.
«Проблемы здравоохранения России будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний госсовета», — заявил президент во время послания, которое транслируется на «России 24». Будут обсуждаться такие новые технологии в здравоохранении, как телемедицина и искусственный интеллект.
Среди основных функций Госсовета — рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики. Также в списке — определение вектора социально-экономического развития России.
Как объяснил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, Путин встроил Госсовет в российскую вертикаль власти и тем самым повысил статус и самой структуры, и входящих в нее губернаторов. Эта организация объединит федеральные и региональные взгляды на реализацию нацпроектов — драйверов развития страны.
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