Эксперт: зачем Путин повысил статус Госсовета

Владимир Путин повысил статус Госсовета и губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин встроил Госсовет в российскую вертикаль власти и тем самым повысил статус и самой структуры, и входящих в нее губернаторов. Эта организация объединит федеральные и региональные взгляды на реализацию нацпроектов — драйверов развития страны, заявил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Я бы особо отметил закрепление большей ответственности и большей включенности губернаторов в нацпроекты. Нацпоекты ведь должны стать драйверами развития страны. А в условиях сложной экономики они становятся еще более важным и стратегическим направлением», — считает эксперт.

По словам собеседника, Госсовет становится очень важной управленческой структурой в российской вертикали власти. «Решения, принимаемые Госсоветом, имеют все более высокий статус. Он становится реальной площадкой для более содержательного обсуждения существующих проблем и принятия решений. Вопреки логики самой вертикали власти, это та площадка, где могут встретиться федеральные и региональные взгляды, где будет обсуждаться разница их интересов и понимания. За этим будет очень интересно наблюдать», — резюмировал эксперт.

На заседании Госсовета президент Владимир Путин заявил, что эта структура после изменения Конституции обрела новый статус и получила возможность наравне с остальными органами власти участвовать в развитии страны. В организацию входят губернаторы. Теперь они будут вместе с правительством РФ работать над разработкой и исполнением нацпроектов.