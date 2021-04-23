Туроператоры назвали неожиданный эффект от закрытия Турции

Россияне стали чаще покупать теплоходные туры по рекам страны после закрытия границ с Турцией. Об этом рассказал руководитель Некоммерческого партнерства судовладельцев и туроператоров Александр Землянский.
«Спрос вырос на 40-50% по сравнению с показателями, которые у нас были до пандемии. Такого спроса в отрасли никогда не было», — рассказал Землянский «Ридусу». Кроме того, раньше май был месяцем низкого сезона для теплоходных круизов, однако сейчас билеты на туры расходятся хорошо, отметил эксперт.
Самыми популярными турами сейчас являются недельное плаванье из Москвы в Санкт-Петербург и восьмидневные круизы по Золотому кольцу, отметил председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин. Предприниматели отмечают, что на рост спроса во многом повлияла программа кэшбека за поездки по России. Они считают, что 20% кэшбека подняли популярность речных круизов даже больше, чем закрытие Турции.
Россия закрыла границу с Турцией 15 апреля из-за плохой ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Полеты в страну приостановлены до 1 июня.
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