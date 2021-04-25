В Евросоюзе сравнили «Спутник V» с зарубежными вакцинами

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Российский препарат показал лучшие результаты Фото:
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Коронавирус COVID-19

Правительство Венгрии опубликовало данные о безопасности и эффективность вакцин «Спутник V», AstraZeneca, SinoPharm, Moderna и Pfizer. Венгрия единственная в Евросоюзе страна, где уже начали использование российскую вакцину. По их данным, «Спутник V» показал лучшие результаты.

«Спутник V» показал лучшие результаты как по безопасности, так и по эффективности на 100 000 вакцинированных», — указано в официальном twitter-аккаунте «Спутник V». Уточняется, что данные основаны на показателях, полученных после введения второй дозы.

По результатам анализа пяти вакцин, средняя смертность среди получивших «Спутник V» в 7-32 раза меньше. Препарат также показал меньшее в 2-7 раз число заражений коронавирусом после вакцинации.

Ранее поставки «Спутник V» среди стран Евросоюза также заинтересовали Чехию. Тогда глава страны Милош Земан обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать поставки российского препарата.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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