Голикова: что ждет россиян при отказе работать с 1 по 10 мая

По словам вице-премьера, россияне получат зарплату, даже не работая в эти дни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Работники могут отказаться от работы в майские праздники и при этом получить зарплату. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Организации самостоятельно определят порядок функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая. Отказ сотрудника от работы не является основанием для невыплаты заработной платы», — заявила Голикова в эфире «России 24».

Ранее президент России объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая, первый рабочий день этого месяца придется на 11 мая, пишут «Невские новости». В указе президента также уточнялось, что заработная плата должна быть сохранена, передает VSE42.Ru.