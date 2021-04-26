Голикова: что ждет россиян при отказе работать с 1 по 10 мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX съезд всероссийской политической партии
По словам вице-премьера, россияне получат зарплату, даже не работая в эти дни Фото:

Работники могут отказаться от работы в майские праздники и при этом получить зарплату. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Организации самостоятельно определят порядок функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая. Отказ сотрудника от работы не является основанием для невыплаты заработной платы», — заявила Голикова в эфире «России 24».

Ранее президент России объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая, первый рабочий день этого месяца придется на 11 мая, пишут «Невские новости». В указе президента также уточнялось, что заработная плата должна быть сохранена, передает VSE42.Ru.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...