Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

Путин дал россиянам больше выходных в мае Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский президент Владимир Путин дал россиянам больше выходных, объявив нерабочими не только праздники в мае, но и дни между ними. Об этом он заявил на встрече с зампредседателем правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Таким образом президент поддержал предложение Поповой. «Если вы считаете, что это все-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», — заявил Путин. Таким образом россияне смогут отдыхать с 1 по 11 мая. Это связано с риском роста заболеваемости коронавирусом, объяснила глава Роспотребнадзора.

Ранее увеличить среднюю продолжительность майских праздников предложили в Минтруде, пишет агентство Nation news. Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, за счет чего можно удлинить майские праздники.