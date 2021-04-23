Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

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Послание президента. Москва, путин владимир
Путин дал россиянам больше выходных в мае Фото:

Российский президент Владимир Путин дал россиянам больше выходных, объявив нерабочими не только праздники в мае, но и дни между ними. Об этом он заявил на встрече с зампредседателем правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Таким образом президент поддержал предложение Поповой. «Если вы считаете, что это все-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», — заявил Путин. Таким образом россияне смогут отдыхать с 1 по 11 мая. Это связано с риском роста заболеваемости коронавирусом, объяснила глава Роспотребнадзора.

Ранее увеличить среднюю продолжительность майских праздников предложили в Минтруде, пишет агентство Nation news. Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, за счет чего можно удлинить майские праздники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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