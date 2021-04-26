Синоптик предупредил об апрельском снегопаде в регионах России

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Снегопад, мороз, зима. Челябинск, дворник, снег, снегопад, зима, мороз
Снежный покров будет не более пяти сантиметров, отметил Евгений Тишковец Фото:

В ряде районов Московской области, а также в Орловской, Тульской, Рязанской, Владимирской областях пройдут снегопады в ночь с 26 на 27 апреля. Также снег ожидается утром во вторник. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящую ночь и утром во вторник пройдут заряды снега в Орловской, Тульской, Рязанской, Владимирской, а также в отдельных районах (преимущественно юг, юго-восток, восток) Московской областей», — написал Тишковец в Instagram. Причина снегопадов — прохождение высотного циклона, отметил он.

Снежный покров, по словам синоптика, будет составлять не более двух-пяти сантиметров. Тишковец предупредил, что температура может опуститься до -3 градусов. «Местами гололедица и снежный накат», — заключил он.

Ранее Тишковец предупредил о прохладной погоде на майских праздниках. Синоптик сказал URA.RU, что холода установятся в европейской части РФ, а также в регионах Урала.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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