Метеоролог Тишковец предсказал погоду на майские праздники

По мнению метеоролога, погода не будет располагать к поездкам на шашлыки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В европейской части России, а также на Южном и Среднем Урале на майские праздники будет прохладная погода с осадками. Таким прогнозом с URA.RU поделился ведущий специалист центра погода «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец.

«На большую часть предстоящих майских праздников погоды не будет. Будет относительно прохладно с высокой вероятностью осадкой на большей часть европейской территории России, а также на Южном и Среднем Урале. Температурные показатели будут на 0,5-3 градуса ниже положенной климатической нормы. В Центральной России в лучшем случае будет ночью +2-7, днем +10-15. Погода не шашлычная точно», — рассказал свой прогноз Тишковец.

Однако погода может улучшиться ближе к концу праздничных дней. «Есть вероятность, что в канун Дня Победы начнется перестройка, и мы вернемся в рамки климатической нормы и со снижением вероятности осадков», — дополнил он.

В Гидрометцентре ранее также пообещали прохладную погоду на начало мая. По мнению научного руководителя центра Романа Вильфанда, в центре Европейской России температура будет 8-10 градусов. По мнению экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, россияне проведут эти праздники на даче, а не на пикниках с шашлыками, пишет « Царьград ».