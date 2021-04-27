Пользователей Android предупредили об опасной функции

Эксперты назвали функцию Android, которую нужно отключить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Автоматическое сохранение в Android-смартфонах информации о платежных картах может привести к тому, что они окажутся в руках злоумышленников. Об этом предупредили эксперты Hi-Tech Mail.ru.

«Есть риск, что в любой момент ваши платежные данные также окажутся в руках злоумышленников и такие прецеденты уже случались», — пишут эксперты. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется отключить данную функцию.

В настройках мобильного браузера на Android-смартфоне специалисты советуют зайти в раздел «Способы оплаты» и отключить опцию «Сохранять и автоматически подставлять платежные данные». Кроме того, необходимо запретить сайтам проверять, есть ли на устройстве сохраненные платежные данные. Эксперты рекомендуют перейти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» и сделать неактивной опцию «Доступ к способам оплаты».

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