Украина доставила ракетные комплексы к границе с Крымом

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военнослужащие цво, военная база, зенитно-ракетный комплекс, 201военная база
Военные отработали точное наведение на цели Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Около Крымского полуострова прошли учения украинских военных. Об этом сообщило командование объединенных сил ВС Украины.

«На одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области умения и навыки продемонстрировали экипажи тактических ракетных комплексов „Точка-У“. Они подчинены командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины», — пишет ведомство ан своей странице в Facebook.

Маневры проводились с четырьмя ракетными комплексами, уточняет «Федеральное агентство новостей». Сообщается также, что во время учений военные быстро осуществили марш, заняли огневые позиции, а операторы отработали точное наведение на цели. После первого этапа ракетчики продемонстрировали быстрый уход и смену огневых позиций, приводит слова командующего объединенных сил ВС Украины генерала-лейтенанта Сергея Наева деловое издание «Взгляд».

В конце апреля у крымской границы обнаружили ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат турецкой фирмы Baykar, который ранее купила Украина. Также были видны и самолеты НАТО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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