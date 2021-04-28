Украина доставила ракетные комплексы к границе с Крымом

Военные отработали точное наведение на цели Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Около Крымского полуострова прошли учения украинских военных. Об этом сообщило командование объединенных сил ВС Украины.

«На одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области умения и навыки продемонстрировали экипажи тактических ракетных комплексов „Точка-У“. Они подчинены командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины», — пишет ведомство ан своей странице в Facebook.

Маневры проводились с четырьмя ракетными комплексами, уточняет « Федеральное агентство новостей» . Сообщается также, что во время учений военные быстро осуществили марш, заняли огневые позиции, а операторы отработали точное наведение на цели. После первого этапа ракетчики продемонстрировали быстрый уход и смену огневых позиций, приводит слова командующего объединенных сил ВС Украины генерала-лейтенанта Сергея Наева деловое издание «Взгляд».

В конце апреля у крымской границы обнаружили ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат турецкой фирмы Baykar, который ранее купила Украина. Также были видны и самолеты НАТО.