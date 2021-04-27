Турецкие беспилотники заметили у границ Крыма

Ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат турецкой фирмы Baykar, который ранее купила Украина, вместе с самолетами НАТО были обнаружены у крымской границы. Такую информацию приводит служба отслеживания полетов Flightradar.
«Во время полета Bayraktar TB2 приблизился к административной границе с Крымом на севере полуострова. В то же время к югу от Крыма вели разведку сразу два стратегических разведывательных БПЛА RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывными GINGR68 и FORTE10, а также британский самолет радиотехнической разведки RC-135W Rivet Joint — RRR7249», — сообщает украинское издание Defense Express.
В конце 2020 года стало известно, что Украина купила у Турции ударные беспилотники компании Baykar. Об этом напоминает «
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