Турецкие беспилотники заметили у границ Крыма

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К югу от Крыма разведывали ситуацию два стратегических разведывательных БПЛА и британский самолет Фото:

Ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат турецкой фирмы Baykar, который ранее купила Украина, вместе с самолетами НАТО были обнаружены у крымской границы. Такую информацию приводит служба отслеживания полетов Flightradar.

«Во время полета Bayraktar TB2 приблизился к административной границе с Крымом на севере полуострова. В то же время к югу от Крыма вели разведку сразу два стратегических разведывательных БПЛА RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывными GINGR68 и FORTE10, а также британский самолет радиотехнической разведки RC-135W Rivet Joint — RRR7249», — сообщает украинское издание Defense Express.

В конце 2020 года стало известно, что Украина купила у Турции ударные беспилотники компании Baykar. Об этом напоминает «Царьград». Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган признался, что считает Крым украинской территорией. Об этом он заявил в беседе с лидером Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган также выступил за суверенитет и целостность Украины, приводит его слова RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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