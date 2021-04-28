Медведев допустил четырехдневную рабочую неделю

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Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, портрет, медведев дмитрий
Нерабочие дни в мае — вынужденная мера, уточнил он Фото:

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что четырехдневную рабочую неделю могут ввести во всем мире. Такое мнение он озвучил в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте».

«Праздники и нерабочие дни в мае носят в большей степени вынужденный характер. Однако удаленная занятость после пандемии останется — компании сказали, что им так удобней. Все это движение — в сторону уменьшения количества рабочих часов, но делать это нужно максимально аккуратно, без разрушения экономической структуры. Это должно вызреть внутри самого общества. Количества свободного времени у человека должно быть больше. Что касается четырехдневной рабочей недели. Я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом мир движется в этом направлении», — сказал он.

Кроме того, по его словам, движение в эту сторону должно быть постепенным и основываться на экономической логике. Соответственно, график работы может быть введен и на территории России, приводит информацию News.ru.

Об изменении рабочего графика говорила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в начале марта. Со временем ведомство может вернуться к обсуждению этой темы, но на сегодняшний день она не стоит в повестке дня, пояснила она.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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