Пенсионному фонду хотят дать дополнительные полномочия

ПФР может стать «единым окном» предоставления льгот и выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионному фонду России могут передать полномочия по предоставлению мер социальной поддержки граждан по принципу «единого окна». Законопроект подготовило Минтруда.

Министерство предлагает наделить ПФР новыми полномочиями с 2022 года. «К мерам поддержки предлагается отнести пособия гражданам, имеющим детей и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также компенсацию страховой премии инвалидам по ОСАГО», — пишет «Парламентская газета».

Передача полномочий избавит граждан от необходимости обращаться в разные инстанции и позволит синхронизировать получение всех государственных выплат. Также это позволит улучшить информирование россиян о положенных льготах, считают в министерстве.

Ранее Минтруд упростил процесс рефинансирования ипотеки, которую выплачивали за счет маткапитала. Министерство исключило из закона положение о сроке, в который россиянин должен оформить квартиру в общую собственность семьи после выплаты жилищного займа.