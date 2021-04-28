28 апреля 2021

Пенсионному фонду хотят дать дополнительные полномочия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Клипарт. Курган, мелочь, монеты, зарплата, денежные купюры, заработная плата, деньги, доход, купюры
ПФР может стать «единым окном» предоставления льгот и выплат Фото:

Пенсионному фонду России могут передать полномочия по предоставлению мер социальной поддержки граждан по принципу «единого окна». Законопроект подготовило Минтруда.

Министерство предлагает наделить ПФР новыми полномочиями с 2022 года. «К мерам поддержки предлагается отнести пособия гражданам, имеющим детей и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также компенсацию страховой премии инвалидам по ОСАГО», — пишет «Парламентская газета».

Передача полномочий избавит граждан от необходимости обращаться в разные инстанции и позволит синхронизировать получение всех государственных выплат. Также это позволит улучшить информирование россиян о положенных льготах, считают в министерстве.

Ранее Минтруд упростил процесс рефинансирования ипотеки, которую выплачивали за счет маткапитала. Министерство исключило из закона положение о сроке, в который россиянин должен оформить квартиру в общую собственность семьи после выплаты жилищного займа.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...