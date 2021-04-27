27 апреля 2021

В России упростили использование маткапитала

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревяшки и снос дома. Нижневартовск, ребенок в коляске, родители, отдых
Для владельцев маткапитала упростили условия рефинансирования ипотеки Фото:

В России упрощаются условия рефинансирования ипотечного кредита граждан, на погашение которого были направлены средства материнского капитала. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу 28 апреля.

«Из правил направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий исключено положение о том, что в течение 6 месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик обязан оформить жилое помещение в общую собственность семьи владельца сертификата», — приводит «Российская газета» текст документа. Проект постановления подготовил Минтруд России.

Согласно старым правилам, в течение шести месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик должен был оформить долю в квартире на детей. Таким образом, рефинансирующий банк получал в залог жилплощадь, собственниками которой в том числе считались несовершеннолетние. Но если заемщик переставал выплачивать кредит, банку было сложно обратить взыскание на заложенную недвижимость. Из-за этого многие кредитные учреждения не соглашались рефинансировать ипотеку с маткапиталом.

Это не первое упрощение использования маткапитала за последнее время. Например, с середины апреля владельцы маткапитала могут отозвать средства, направленные на формирование накопительной части пенсии и перенаправить их, например, на образование ребенка, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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