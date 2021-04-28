В ХМАО вахтовик получил срок и штраф 2 млн за жестокое убийство

В ХМАО вахтовику грозит 16 лет тюрьмы за убийство с особой жестокостью Фото: СУ СК ХМАО

В ХМАО на трассе «Сургут-Когалым» вахтовик жестоко убил своего напарника и сжег его вместе с машиной за отказ участвовать в преступлении. Мужчина предложил водителю слить и продать дизельное топливо, которое они перевозили. Но получив отказ избил, сковал наручниками, примотал к сиденью, надел ему на голову пакет и сжег машину вместе с водителем. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Получив отказ от совместного хищения топлива, он совершил разбойное нападение на потерпевшего. После этого надел ему на руки наручники и полимерный пакет на голову, зафиксировав скотчем. Подсудимый перегнал автомобиль с автодороги на кустовую площадку месторождения в Сургутском районе, где с целью уничтожения следов преступления облил салон и кабину машины бензином и поджог его с находящимся внутри напарником», — сказано в сообщении пресс-службы.

В прокуратуре добавили, что суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы. А также взыскал моральный вред в пользу супруги погибшего в размере 1,7 млн рублей. На данный момент приговор в силу не вступил.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО вахтовики зарезали и расчленили мужчину из-за музыки. Тогда житель ХМАО и двое свердловчан набросились и убили мужчину, который сделал им замечание по громкой музыки.