Гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год: прогноз от астролога

2026 год многим знакам зодиака принесет удачу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Приближается 2026 год — время перемен и новых возможностей. Астрологи обещают, что Красная Огненная Лошадь принесет в жизнь людей много энергии и успеха в различных сферах. О том, что ожидать каждому знаку зодиака в наступающем году, URA.RU рассказал астролог Борис Зак.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год

По словам астролога Бориса Зака, год Огненной Лошади наполнит многих решимостью бороться за свои права. Этому способствует Нептун, возвращающийся в знак Овна. При этом многие будут действовать не импульсивно, а методично и расчетливо — такую энергию дает Сатурн, который также переходит в Овна. «Во второй половине года Юпитер во Льве придаст дополнительный импульс в борьбе за свои права, рождая вместе с остальными планетами новые общественные движения», — рассказал эксперт.

Овен

Овнов в 2026 году ожидает карьерный рост Фото: URA.RU

Начало года наполнит Овнов личной привлекательностью, что сделает их звездами в глазах противоположного пола. Это также поспособствует продвижению в карьере. В то же время возрастает и упрямство огненного знака, что может помешать в решении важных вопросов.

Продолжение после рекламы

«Середина года принесет удачу в семейных делах. Конец года подарит многим Овнам новые эмоции в любовной сфере. Свободные представители знака получат шанс наладить личную жизнь, а те, кто в отношениях, могут вдохнуть в них новую страсть. Правда, весь год Овны рискуют допускать ошибки из-за излишней импульсивности, и эти ошибки постоянно придется исправлять», — рассказал астролог.

Телец

По словам Бориса Зака, в начале года многие Тельцы будут озабочены темой путешествий, эмиграции и контактов с иностранцами. В середине года у представителей этого знака появится возможность хорошо заработать. Также возможны командировки и другие поездки. «В конце года у Тельцов откроется возможность переехать далеко от родного города и даже за границу. Главный совет года: постарайтесь особо не распространяться о своих планах», — уточнил эксперт.

Близнецы

Близнецы смогут улучшить финансовое благополучие Фото: URA.RU

Близнецам в начале года представится возможность решить многие волнующие их вопросы. При этом стоит сохранять холодную голову, чтобы не упустить важные нюансы. Середина года подарит возможность улучшить свое финансовое положение, особенно тем, кто занят в сфере недвижимости.

Конец года будет наполнен многочисленными поездками. Астролог советует Близнецам в течение всего года активно проявлять себя на публике, так как это поможет значительно продвинуться в достижении поставленных целей.

Рак

В начале года чувственным Ракам в личных и деловых отношениях важно отодвинуть эмоции на второй план. В середине года планеты делают акцент на личной харизме представителей знака, так как это принесет успех в делах.

Конец года успешен для финансовых операций, однако важно проявить активность и открыто продемонстрировать свои таланты. В течение всего года умение держать свои эмоции под контролем благотворно скажется на карьерных достижениях.

Лев

Львы будут решать рабочие вопросы Фото: URA.RU

Львам в начале года астролог рекомендует направить все усилия на решение рабочих вопросов. «Успех не заставит себя ждать, но постарайтесь не слишком задирать нос, чтобы по нему не щелкнули. В середине года Львам рекомендуется держать в тайне свои планы. Чем меньше знают окружающие, тем лучше», — отметил Борис Зак.

В конце года достичь желаемого Львам поможет личная харизма. В течение года лучше делать ставку на расчетливые и выверенные действия. Эмоциональные решения не пойдут на пользу.

Дева

Девам в начале года лучше действовать по принципу: «Чем меньше мы партнера любим, тем больше нравимся ему». Это положительно скажется на любовных отношениях. Середина года принесет новые полезные контакты, если Девы будут больше бывать в обществе.

Продолжение после рекламы

В конце года многие Девы смогут раскрыть свои таланты через благотворительность и помощь близким. К решению кризисных проблем стоит подходить с максимально холодной головой и точным расчетом, что у Дев хорошо получается.

Весы

Весы будут удачливы в карьере Фото: URA.RU

Весам начало года несет удачу в решении семейных вопросов. Хорошо пройдут сделки с недвижимостью, особенно если представители этого знака хотят купить домик в горах. Карьерные успехи придут к Весам в середине года. Особенно хорошо пойдут дела у тех, кто работает в отечественных компаниях и в родном городе.

«В конце года многих Весов охватит ветер свободы. Но не стоит ему слишком поддаваться, чтобы перед Новым годом не уйти с работы „в никуда“. В течение года в личных отношениях стоит проявлять сдержанность и такт, чтобы не поссориться с тем, с кем лучше поддерживать хорошие отношения», — сообщил астролог.

Скорпион

Начало года у Скорпионов обещает быть очень активным в плане поездок и встреч с друзьями. В середине года у многих представителей этого знака зодиака откроются возможности обрести дом вдали от родного города вплоть до переезда за границу. Конец года принесет Скорпионам успех в карьере, если они не будут замалчивать о своих достижениях. В целом, в течение года на работе Скорпионам рекомендуется действовать методично и не поддаваться на провокации коллег.

Стрелец

Стрельцы будут много путешествовать Фото: URA.RU

Для Стрельцов начало года станет очень денежным благодаря их личному трудолюбию и умению достигать поставленных целей. Середина года позволит удачно решить давно волнующие проблемы. Также будут успешны инвестиции в классические и устойчивые продукты.

В конце года многих Стрельцов ждет заграничное путешествие. В течение всего года у Стрельцов будет много энергии, направленной на любовные отношения. Для детей Стрельцы станут главным двигателем прогресса в 2026 году.

Козерог

Начало года будет финансово удачным для Козерогов, если они не будут излишне упрямы. Середина года принесет Козерогам удачу в личной жизни: многие представители знака обретут долгожданную вторую половинку. Конец года успешен у Козерогов для инвестиций. Рекомендация на весь год: держать под контролем эмоции в семье и направлять их в конструктивное русло.

Водолей

Водолеям нужно быть осторожными в поездках Фото: URA.RU

Водолеям в начале года могут открыться тайны, которые помогут в решении многих вопросов. В середине года на улучшение финансовой сферы повлияет ответственный подход к выполнению рабочих обязанностей. Конец года подарит удачные деловые контакты. В течение всего года Водолеям стоит проявлять осторожность в поездках, особенно за рулем.

Продолжение после рекламы

Рыбы