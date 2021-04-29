Миронов призвал ввести льготы для части россиян

Сергей Миронов считает, что автомобилисты должны получать льготы от перехода на газ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов призвал компенсировать автомобилистам траты от перехода на использование газа вместо бензина. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.

«Перейти на экологически чистые автомобильные топлива можно значительно быстрее, если государство начнет компенсировать 100% затрат автомобилистов по переходу на газ», — цитирует пресс-служба Миронова (пресс-релиз есть в распоряжении URA.RU). Депутат отметил, что такой переход особенно необходим для крупных городов.

Миронов уверен, что переход автомобилистов на газ поднимет уровень жизни россиян и увеличит продолжительность их жизни. При этом в бюджете можно найти необходимые средства, если государство перестанет сдерживать рост цен на бензин, добавил депутат.

Миронов рассказал, что в некоторых регионах РФ уже ввели льготу для автомобилистов, которые начали использовать газ в качестве топлива. Депутат уверен, что такая система успешно реализовывается.

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