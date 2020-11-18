Эколог раскрыл, как пандемия коронавируса отразилась на России

Количество выбросов в пандемию снизилось из-за ограничительных мер, и воздух на планете стал чище. Об этом URA.RU рассказал лидер экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов.
«Безусловно, промышленность встала, экономика встала. Этот факт (сокращение выбросов, — прим. ред.) имеет место», — отметил он, пояснив однако, что для того, чтобы экологическая ситуация в России стала лучше, нужно приложить еще много усилий.
«Благодаря Киотскому протоколу (международное соглашение, призванное сократить выбросы парниковых газов в атмосферу Земли, — прим. ред.) все страны Европы сокращают выбросы. В это время время наши чиновники говорят, что уже все сократили, и после развала СССР и перехода к рыночной экономике ничего вредного уже не выделяется», — рассказал он.
В пример Панфилов приводит плохую экологию Уральского региона, в частности, Челябинскую и Свердловскую области. По его мнению, ограничения, связанные с коронавирусом, помогли экологии, однако нужны более глубинные механизмы, чтобы воздух Земли стал чище.
Ранее американские исследователи НАСА заявили, что с начала пандемии воздух на нашей планете стал значительно чище. В частности, уменьшилась концентрация диоксида азота на 20%. Двуокись азота образуется при сжигании топлива, используемого в промышленности и на транспорте, отмечается в исследовании. Китай был первым, кто показал снижение выбросов диоксида азота — на 60% ниже ожидаемых расчетных значений. Вскоре последовало снижение на 60% в Милане и на 45% в Нью-Йорке, когда вступили в силу их местные ограничения.
Подписывайтесь на URA.RU в