Эколог раскрыл, как пандемия коронавируса отразилась на России

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Клипарт. Сургут, дым, трубы, пар, грэс 2, выбросы, экология, дымэкология
Воздух стал чище, но для улучшения экологии нужны более жесткие меры, считает эксперт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Количество выбросов в пандемию снизилось из-за ограничительных мер, и воздух на планете стал чище. Об этом URA.RU рассказал лидер экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов.

«Безусловно, промышленность встала, экономика встала. Этот факт (сокращение выбросов, — прим. ред.) имеет место», — отметил он, пояснив однако, что для того, чтобы экологическая ситуация в России стала лучше, нужно приложить еще много усилий.

«Благодаря Киотскому протоколу (международное соглашение, призванное сократить выбросы парниковых газов в атмосферу Земли, — прим. ред.) все страны Европы сокращают выбросы. В это время время наши чиновники говорят, что уже все сократили, и после развала СССР и перехода к рыночной экономике ничего вредного уже не выделяется», — рассказал он.

В пример Панфилов приводит плохую экологию Уральского региона, в частности, Челябинскую и Свердловскую области. По его мнению, ограничения, связанные с коронавирусом, помогли экологии, однако нужны более глубинные механизмы, чтобы воздух Земли стал чище.

Ранее американские исследователи НАСА заявили, что с начала пандемии воздух на нашей планете стал значительно чище. В частности, уменьшилась концентрация диоксида азота на 20%. Двуокись азота образуется при сжигании топлива, используемого в промышленности и на транспорте, отмечается в исследовании. Китай был первым, кто показал снижение выбросов диоксида азота — на 60% ниже ожидаемых расчетных значений. Вскоре последовало снижение на 60% в Милане и на 45% в Нью-Йорке, когда вступили в силу их местные ограничения.

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