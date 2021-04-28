В мэрии Перми нашли новый способ сбора денег с предпринимателей

В мэрии Перми решили взимать плату за торговлю в фудтраках Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В мэрии Перми решили сдавать в аренду места для торговли в фудтраках (food truck — автокиоск, автопавильон). Торги под размещение нестационарных торговых объектов (НТО) данного вида мэрия объявит в мае. Об этом в ходе круглого стола с представителями предпринимательского сообщества заявила и. о. начальника департамента экономики и промышленной политики мэрии Перми Ольга Чеснокова. Запись мероприятия есть в распоряжении URA.RU.

«У нас [в мэрии] уже на подписи постановление о внесении в схему размещения НТО фудтраков. 11 мест [для размещения] фудтраков в схеме появится. В мае мы проведем торги на их размещение. Это пилотный проект администрации, посмотрим, как он будет реализован», — сказала Чеснокова.

Она добавила, что несколько мест под размещение фудтраков определены на городской эспланаде. Автофургоны также смогут торговать в сквере Розалии Землячки, и у ДК имени Солдатова. Локации в мэрии определяли «с учетом интересов бизнеса». Цена за аренду места зависит от конкретного района размещения НТО и высчитывается по методике, которую утвердила администрации города, уточнили URA.RU в мэрии Перми.