28 апреля 2021

В мэрии Перми нашли новый способ сбора денег с предпринимателей

© Служба новостей «URA.RU»
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День рождения Usta Catering. Екатеринбург, еда на улице, food truck, фудтрак
В мэрии Перми решили взимать плату за торговлю в фудтраках Фото:

В мэрии Перми решили сдавать в аренду места для торговли в фудтраках (food truck — автокиоск, автопавильон). Торги под размещение нестационарных торговых объектов (НТО) данного вида мэрия объявит в мае. Об этом в ходе круглого стола с представителями предпринимательского сообщества заявила и. о. начальника департамента экономики и промышленной политики мэрии Перми Ольга Чеснокова. Запись мероприятия есть в распоряжении URA.RU.

«У нас [в мэрии] уже на подписи постановление о внесении в схему размещения НТО фудтраков. 11 мест [для размещения] фудтраков в схеме появится. В мае мы проведем торги на их размещение. Это пилотный проект администрации, посмотрим, как он будет реализован», — сказала Чеснокова.

Она добавила, что несколько мест под размещение фудтраков определены на городской эспланаде. Автофургоны также смогут торговать в сквере Розалии Землячки, и у ДК имени Солдатова. Локации в мэрии определяли «с учетом интересов бизнеса». Цена за аренду места зависит от конкретного района размещения НТО и высчитывается по методике, которую утвердила администрации города, уточнили URA.RU в мэрии Перми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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