Арендатор не был в курсе, что внутри помещения больше 30 собак Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске полицейские вскрыли здание, в котором обнаружили больше 30 собак и труп животного. Помещение сняла одна из зоозащитниц, чтобы сделать бизнес — пункт передержки или ветеринарную клинику. Об этом URA.RU рассказали в полиции ХМАО.

«При вскрытии помещения были обнаружены не менее 30 собак и труп животного. На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка. Со слов хозяина помещения, он сдал в аренду женщине, которая собиралась устроить там пункт передержки или открыть зоозащитную организацию, вплоть до ветеринарной клиники», — добавили в ведомстве, отметив, что по словам хозяина помещения, он не был в курсе, что внутри есть животные.

Разговаривать с журналистом агентства арендатор отказался. Дозвониться до женщины, которая сняла помещение, также не удалось — ее телефон выключен. В полиции ХМАО сообщили, что ее личность установлена, но связаться с ней также не могут. Перед тем как выключить телефон, она написала хозяину помещения, чтобы не открывали дверь.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зоозащитники хотят выкрасть собак из приюта. Экс-сотрудник службы отлова обвинил своего бывшего работодателя в убийствах собак.