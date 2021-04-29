29 апреля 2021

Главный киллер РФ оговорил депутатов на допросе об убийствах

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи допросили названных Асланом Гагиевым политиков и не заподозрили их в соучастии в убийствах Фото:

Аслан Гагиев (Джако), которого СМИ называют главным киллером России, начал давать показания по делу, где обвиняется в участии в организации 60 убийств. Он назвал соучастниками ряд политиков, в том числе членов партии «Единая Россия». Силовики провели расследование и пришли к выводу, что Гагиев оклеветал их.

«Джако сообщил о причастности осетинских политиков, в том числе депутата Госдумы от „Единой России“ Зураба Макиева и бывшего сенатора Александра Тотоонова, к убийству вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева», — пишет «Коммерсант». Следствие удивилось разговорчивости Гагиева, так как ранее он отказывался сотрудничать с органами.

Сотрудники ГСУ СКР допросили упомянутых политиков, провели очные ставки и пришли к выводу, что Гагиев лжет. «Гагиев не смог привести доказательства их причастности к убийству и даже подробно описать само преступление», — отмечает собеседник издания в силовых структурах. Инсайдер считает, что с помощью ложных показаний Гагиев пытался решить собственные проблемы и получить выгоду от других чиновников.

Гагиев руководил ОПГ, в составе которого находились 55 человек. На счету преступников 60 убийств высокопоставленных чиновников и силовиков. В начале 2019 года в Москве начался суд на Гагиевым. В 2020 году авторитета экстрадировали в Россию из Австрии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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