Главный киллер РФ оговорил депутатов на допросе об убийствах

Аслан Гагиев (Джако), которого СМИ называют главным киллером России, начал давать показания по делу, где обвиняется в участии в организации 60 убийств. Он назвал соучастниками ряд политиков, в том числе членов партии «Единая Россия». Силовики провели расследование и пришли к выводу, что Гагиев оклеветал их.
«Джако сообщил о причастности осетинских политиков, в том числе депутата Госдумы от „Единой России“ Зураба Макиева и бывшего сенатора Александра Тотоонова, к убийству вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева», — пишет «Коммерсант». Следствие удивилось разговорчивости Гагиева, так как ранее он отказывался сотрудничать с органами.
Сотрудники ГСУ СКР допросили упомянутых политиков, провели очные ставки и пришли к выводу, что Гагиев лжет. «Гагиев не смог привести доказательства их причастности к убийству и даже подробно описать само преступление», — отмечает собеседник издания в силовых структурах. Инсайдер считает, что с помощью ложных показаний Гагиев пытался решить собственные проблемы и получить выгоду от других чиновников.
Гагиев руководил ОПГ, в составе которого находились 55 человек. На счету преступников 60 убийств высокопоставленных чиновников и силовиков. В начале 2019 года в Москве начался суд на Гагиевым. В 2020 году авторитета экстрадировали в Россию из Австрии.
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