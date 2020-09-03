Аслан Гагиев (Джако) в московском суде ни разу не упомянул фамилию бывшего партнера, о котором охотного говорил в Австрии Фото: СК РФ, YouTube

«Главный киллер» России, «авторитет» Аслан Гагиев (Джако) в ходе слушаний в Австрии об экстрадиции в РФ дал показания на бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова, который якобы захватил бизнес на три млрд долларов. При этом Гагиев высказывал опасения, что в России его могут после этого убить.

Предположительно Гагиев на суде в Вене говорил о захвате активов ОАО «Финансовая лизинговая компания» и верфях Wadan, сообщается в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ. В 2008 году в конфликте двух партнеров бизнесмена Андрея Бурлакова и Юсуфова (на тот момент был спецпредставителем президента по международному энергосотрудничеству) «авторитет» встал на сторону последнего. Вскоре Бурлакова убили, а Гагиев помимо того что был «смотрящим» за ОАО «ФЛК», под фамилией Морозов стал участвовать в переговорах о крупных сделках компании и считался ее совладельцем.

В 2010 году Юсуфов был допрошен по делу об убийстве делового партнера, свою вину он отрицал. Как выяснило следствие, преступление совершили члены группировки Аслана Гагиева, но «заказчиком» был реальный хозяин верфей. В конце 2018 года Юсуфова вновь допросили, тогда он заявил, что не имел общих дел с Гагиевым, однако австрийские спецслужбы зафиксировали, как адвокаты Юсуфова связывали с «авторитетом», когда его отпустили из-под стражи под залог. Они хотели, чтобы Джако не давал показания на экс-министра. Уже в Москве, после экстрадиции, когда начался суд над Гагиевым, он не разу не упомянул об Юсуфове.

В феврале 2019 года в Москве начался суд над Гагиевым. Преступник руководил криминальным сообществом из 55 человек, на счету которых убийства высокопоставленных чиновников и силовиков. Общее число жертв с момента образования ОПС в 2004 году достигло 60 человек.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.