В Кургане перекроют дорогу

Ограничение движения связано с коммунальной аварией (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 11:00 30 апреля до 4 мая из-за коммунальной аварии перекроют участок улицы Станционной. Об этом 30 апреля пресс-служба компании «Водный Союз» сообщила на сайте организации.

«30 апреля с 11:00 будет закрыто движение автотранспорта по улице Станционной на участке от улицы Кирова до улицы Володарского», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте «Водного Союза». Ограничение движения связано с аварией на водопроводе, расположенном на Станционной, 28.

Открыть проезжую часть планируется до 20:00 4 мая. Из-за коммунальной аварии без холодной воды остались гимназия №30 и 28, 30, 32, 36, 36А (т\п №71) дома, расположенные на улице Станционной, и дом №108А на улице Кирова.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей города изношены. «Водный Союз» в 2021 году планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.