Власти Грузии усложнят жизнь путешественникам

В Грузии вводят ограничения на работу общественного транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Грузии вводят ограничения на работу общественного транспорта из-за COVID. Решение принял координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии.

«С 3 мая в Грузии приостановит работу общественный транспорт. Ограничение будет действовать по 12 мая», — передает телеканал 360. В правительстве страны рассказали, что это поможет в борьбе с коронавирусом. Междугородние перевозки и такси продолжат работу, отметили в пресс-службе кабмина. В Грузии с 4 по 11 мая объявлены выходные. Сотрудникам госучреждений и частных организаций посоветовали в этот период работать удаленно.

В Грузии уже останавливали работу транспорта в марте и ноябре 2020 года после начала пандемии коронавируса и в ноябре 2020 года. В марте 2021 года в Грузии объявили о начале третьей волны коронавируса. В РФ власти ждут третью волну пандемии осенью текущего года.