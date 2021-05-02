02 мая 2021

Власти Грузии усложнят жизнь путешественникам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, троллейбус, пассажир, городской транспорт
В Грузии вводят ограничения на работу общественного транспорта Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Грузии вводят ограничения на работу общественного транспорта из-за COVID. Решение принял координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии.

«С 3 мая в Грузии приостановит работу общественный транспорт. Ограничение будет действовать по 12 мая», — передает телеканал 360. В правительстве страны рассказали, что это поможет в борьбе с коронавирусом. Междугородние перевозки и такси продолжат работу, отметили в пресс-службе кабмина. В Грузии с 4 по 11 мая объявлены выходные. Сотрудникам госучреждений и частных организаций посоветовали в этот период работать удаленно.

В Грузии уже останавливали работу транспорта в марте и ноябре 2020 года после начала пандемии коронавируса и в ноябре 2020 года. В марте 2021 года в Грузии объявили о начале третьей волны коронавируса. В РФ власти ждут третью волну пандемии осенью текущего года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...