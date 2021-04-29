Роспотребнадзор назвал сроки новой волны коронавируса в РФ

Новая волна коронавируса в России может начаться к осени текущего года. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«К осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации [с коронавирусом]», — цитирует Попову РИА «Новости». Она отметила, что коронавирус ведет себя как сезонное заболевание. Поэтому рост числа заболеваний можно ожидать во время длительного ухудшения погоды, считает она.
Попова отметила, что необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. В таком случае возможно избежать ухудшение ситуации с коронавирусом.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что в России началась третья волна коронавируса. В Роспотребнадзоре опровергли эту информацию. Однако Попова добавила, что для нормализации эпидемиологической ситуации стоит провести майские праздники в кругу семьи, передает «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в