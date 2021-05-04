В ЯНАО ожидается сильнейший шторм

Синоптики предупреждают о сильных ветрах на этой неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории ЯНАО ожидается сильный шторм, местами порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Температура воздуха в среду составит днем +5, +10 градусов, ночью +2, — 8. Ожидается восточный, северо-восточный ветер 8-13 м/с, в восточных районах Ямала 3-8 м/с. Однако в четверг погода изменится, потеплеет до +14 градусов днем и ночью до +7, а ветер усилится до 23 метров в секунду. «Ветер северо-восточный, северный сменится на юго-восточный 8-13 м/с, в отдельных районах 18-23 м/с», — говорится в отчете на сайте Обь-Иртышского УГМС.

В пятницу днем в округе резко похолодает до -6 градусов. Возможны умеренные осадки в виде снега и дождя. Синоптики предупреждают, что сильный ветер 18-23 м/с сохранится в отдельных районах, а атмосферное давление будет расти.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ЯНАО ожидается теплая погода, на 10-12 градусов выше нормы. Из-за резких перепадов температур ямальцы могут плохо себя чувствовать. В это время врачи рекомендуют как можно чаще проверять свое давление и принимать ранее назначенные специальные лекарства.