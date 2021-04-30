На Юге России температура приблизиться к летним значениям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В северных регионах России, включая ЯНАО, ожидается аномально теплая погода. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Северянам, можно сказать, повезло. В Ямало-Ненецком автономном округе температура на 10-12 градусов выше нормы», — сказал Вильфанд. Он уточнил, что днем воздух будет прогреваться приблизительно до нуля градусов, пишет «Парламентская газета».

До 24 градусов тепла ожидается в Краснодарском крае, Черноморском побережье, Крыму и Ставрополье. В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае будет от 16 до 20 градусов выше нуля. Тепло будет также в Приморье, Хабаровском крае и Амурской области.

В центре европейской России погода очень неустойчивая, отметил глава Гидрометцентра. 1 мая закончится дождь, следующий день столбики термометров покажут до +15 градусов. Гроза с осадками ожидаются 3 мая, а 4 мая будет похолодание на 6 градусов, передает телеканал 360.Первые числа мая в Челябинской области выдадутся жаркими и солнечными. Температура воздуха к 5 мая прогреется до 26 градусов выше нуля.