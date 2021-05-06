В Минздраве РФ раскрыли отличия новой вакцины «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» будут использовать для вакцинации переболевших коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина «Спутник Лайт», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, состоит из одного компонента и поможет в формировании коллективного иммунитета в период пандемии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Регистрация четвертой российской вакцины расширяет доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Она создана на основе аденовируса 26-го типа. Также при применении этого препарата гражданами с иммунитетом к коронавирусу отмечался выраженный прирост антител, подчеркнули в Минздраве. Согласно их данным, «Спутник Лайт» смогут применять для вакцинации тех, кто переболел инфекцией более полугода назад.

О том, что вакцина готова к регистрации сообщал президент России Владимир Путин. Ее эффективность составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации, что значительно превышает показатели многих двухкомпонентных вакцин.