В Минздраве РФ раскрыли отличия новой вакцины «Спутник Лайт»

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«Спутник Лайт» будут использовать для вакцинации переболевших коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вакцина «Спутник Лайт», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, состоит из одного компонента и поможет в формировании коллективного иммунитета в период пандемии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Регистрация четвертой российской вакцины расширяет доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Она создана на основе аденовируса 26-го типа. Также при применении этого препарата гражданами с иммунитетом к коронавирусу отмечался выраженный прирост антител, подчеркнули в Минздраве. Согласно их данным, «Спутник Лайт» смогут применять для вакцинации тех, кто переболел инфекцией более полугода назад.

О том, что вакцина готова к регистрации сообщал президент России Владимир Путин. Ее эффективность составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации, что значительно превышает показатели многих двухкомпонентных вакцин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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