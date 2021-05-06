Путин объявил о регистрации в России новой вакцины от COVID-19

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Вакцинация ветеранов вторым компонентом вакцины
«Спутник Лайт» зарегистрирована в России Фото:
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Коронавирус COVID-19

Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России. Об этом сообщил президент Владимир Путин на конференции с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой.

«Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина «Спутник Лайт», — сказал он. Слова российского лидера приводит телеканал 360.

«Эффективность однокомпонентной вакцины „Спутник Лайт“ составила 79,4% с 28 дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов», — говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Новая вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт», разработанная национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, является средством поддержания иммунитета для тех, кто уже переболел коронавирусом. Если ученые проведут соответствующие клинические испытания, она может подойти для вакцинации детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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