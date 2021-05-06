Кабмин РФ утвердил коронавирусные выплаты для части медиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация ветеранов вторым компонентом вакцины
Врачи из силовых ведомств, заразившиеся коронавирусом, смогут получить выплаты. Фото:

Российское правительство утвердило процедуру единовременных выплат медикам, служащим в силовых ведомствах. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

Выплаты положены медикам из органов внутренних дел, противопожарной службы, ФСИН и военным врачам, работающим с коронавирусными пациентами, а также лицам, сопровождающим больных и заразившихся COVID при исполнении служебных обязанностей. «Основанием для единовременной выплаты является освобождение медицинского работника от исполнения обязанностей военной службы (служебных обязанностей) и (или) его нахождение на лечении», — говорится в постановлении.

Действие документа распространяется на случаи заболеваний, начиная с 1 марта прошлого года. Постановление вступило в силу 30 апреля.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...