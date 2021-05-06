Кабмин РФ утвердил коронавирусные выплаты для части медиков

Российское правительство утвердило процедуру единовременных выплат медикам, служащим в силовых ведомствах. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.
Выплаты положены медикам из органов внутренних дел, противопожарной службы, ФСИН и военным врачам, работающим с коронавирусными пациентами, а также лицам, сопровождающим больных и заразившихся COVID при исполнении служебных обязанностей. «Основанием для единовременной выплаты является освобождение медицинского работника от исполнения обязанностей военной службы (служебных обязанностей) и (или) его нахождение на лечении», — говорится в постановлении.
Действие документа распространяется на случаи заболеваний, начиная с 1 марта прошлого года. Постановление вступило в силу 30 апреля.
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