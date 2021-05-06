В Ханты-Мансийске жители дома жалуются на бездействие управляющей компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жильцы многоквартирника в Ханты-Мансийске, который находится на обслуживании УК «Чистый Дом», жалуются на постоянные потопы и прорыв труб с горячей водой. Об этом URA.RU читатель, он также приложил видео и скриншоты многочисленных жалоб соседей.

«Жители дома, находящегося на обслуживании управляющей компании „Чистый Дом“, страдают от прорыва труб с кипятком и от наводнений подвального помещения после вмешательства аварийных бригад. Причиной этому стало некачественное обслуживание системы горячего водоснабжения, отсутствие специалистов и погоня за деньгами», — считает одна из семей, попросившая об анонимности. Несмотря на многочисленные обращения, пообщаться жильцам удается только с главой УК и слесарями, которые приезжают на устранение аварийной ситуации.

Корреспонденту агентства не удалось связаться с директором УК Иваном Паршуковым, он не отвечает на звонки. В адрес компании был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Источник агентства, знакомый с ситуацией рассказал, что УК «Чистый Дом» подконтрольна главе Ханты-Мансийска Максиму Ряшину. «Он, еще будучи в должности сити менеджера, запустил эту компанию и выкупил ее», — сказал источник. Однако в мэрии Ханты-Мансийска ответили, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО жители жалуются на бездействие застройщика из-за потопов. Тогда жители в Сургуте пожаловались на бездействие компании-застройщика «ДСК-1» и постоянные потопы на территории подземной парковки в доме на Университетской.