Путин сделал заявление о мигрантах в России

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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в рабочей силе Фото:

Власти России пытаются создать комфортные условия для мигрантов. Страна нуждается в рабочей силе. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Рабочих рук не хватает в целых отраслях», — заявил Путин в эфире программы «Вести». Он отметил, что власти РФ стараются создавать достойные условия для работы мигрантов.

Ранее Путин попросил упростить доступ мигрантов к работе на стройках, передает телеканал 360. Президент РФ отметил, что при этом должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы, разработанные Роспотребнадзором. МВД, в свою очередь, разработало новые правила для мигрантов, предполагающие дополнительные ограничения. В частности, рабочих обяжут получать единый электронный документ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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