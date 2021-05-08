Путин сделал заявление о мигрантах в России

Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в рабочей силе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти России пытаются создать комфортные условия для мигрантов. Страна нуждается в рабочей силе. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Рабочих рук не хватает в целых отраслях», — заявил Путин в эфире программы «Вести». Он отметил, что власти РФ стараются создавать достойные условия для работы мигрантов.

Ранее Путин попросил упростить доступ мигрантов к работе на стройках, передает телеканал 360. Президент РФ отметил, что при этом должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы, разработанные Роспотребнадзором. МВД, в свою очередь, разработало новые правила для мигрантов, предполагающие дополнительные ограничения. В частности, рабочих обяжут получать единый электронный документ.