Пермский губернатор попросил помощи у СМИ из-за коронавируса

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что поможет избежать третьей волны коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил представителей СМИ больше рассказывать людям о необходимости вакцинации от COVID. Махонин обратился к журналистам 12 мая во время заседания регионального правительства, сообщив, что это поможет избежать третьей волны коронавируса.

«Я хотел бы обратиться к средствам массовой информации. Тоже помогайте нам пожалуйста», — попросил Махонин, говоря о прививках. Он заявил, что сейчас в регионе сформирован достаточный запас препаратов и своевременная массовая вакцинация поможет избежать очередной волны заболеваемости, а также снять действующие в регионе ограничения.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила, что до мая в Пермском крае ежедневно первым компонентом вакцины прививалось более шести тысяч человек. «В майские праздники эта цифра с трудом дотягивает до 1200 человек. Без достижения коллективного иммунитета нам не удастся избежать третьей волны. Первые две волны унесли тысячи жизней», — сказала Крутень.

По словам главы регионального минздрава, для развития событий по благополучному сценарию необходимо, чтобы в Прикамье было привито не менее 1,2 млн человек. По данным краевого оперштаба, сейчас первым компонентом вакцины привито 189 тысяч человек, двумя — 138 тысяч человек. Всего в регион поступило более 238 тысяч комплектов вакцины. Прививку можно сделать бесплатно, а запись на вакцинацию доступна через портал «Госуслуг».