11 мая 2021
10 мая 2021
09 мая 2021
07 мая 2021

Пермский губернатор попросил помощи у СМИ из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание президента. Москва, махонин дмитрий
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что поможет избежать третьей волны коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил представителей СМИ больше рассказывать людям о необходимости вакцинации от COVID. Махонин обратился к журналистам 12 мая во время заседания регионального правительства, сообщив, что это поможет избежать третьей волны коронавируса.

«Я хотел бы обратиться к средствам массовой информации. Тоже помогайте нам пожалуйста», — попросил Махонин, говоря о прививках. Он заявил, что сейчас в регионе сформирован достаточный запас препаратов и своевременная массовая вакцинация поможет избежать очередной волны заболеваемости, а также снять действующие в регионе ограничения.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила, что до мая в Пермском крае ежедневно первым компонентом вакцины прививалось более шести тысяч человек. «В майские праздники эта цифра с трудом дотягивает до 1200 человек. Без достижения коллективного иммунитета нам не удастся избежать третьей волны. Первые две волны унесли тысячи жизней», — сказала Крутень.

По словам главы регионального минздрава, для развития событий по благополучному сценарию необходимо, чтобы в Прикамье было привито не менее 1,2 млн человек. По данным краевого оперштаба, сейчас первым компонентом вакцины привито 189 тысяч человек, двумя — 138 тысяч человек. Всего в регион поступило более 238 тысяч комплектов вакцины. Прививку можно сделать бесплатно, а запись на вакцинацию доступна через портал «Госуслуг».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...