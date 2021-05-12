Юрист рассказал о малоизвестной льготе для пенсионеров

Пенсионеры могут не платить налог на недвижимость. Предпенсионеры также имеют такое право, но правило в отношении них действует только до 2028 года. Юрист Антон Пономарев объяснил, в каких случаях пенсионеры освобождены от уплаты налога.
«При этом право на освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество пенсионер имеет только в отношении одного объекта, находящегося в собственности. Какого именно? Это уже решать непосредственно пенсионеру. А за другие объекты недвижимости налог придется заплатить», — цитирует Пономарева газета «Аргументы и факты».
Если недвижимость используется для бизнеса, то льгота на имущество не распространяется. Юрист советует изучить налоговое уведомление, чтобы узнать, предоставлена ли льгота.
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предложили ввести налог для владельцев дорогих квартир, чтобы снизить уровень социального неравенства. Об этом сообщает телеканал 360. Аналитик Станислав Манжиевский объяснил, что россияне не будут платить «налог для богатых» при продаже недвижимости.
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