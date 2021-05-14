В Кремле рассказали, кем для Путина является Медведчук

В Кремле следят за развитием дела Виктора Медведчука Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук является для президента РФ Владимира Путина одним из политиков, который отстаивает нормализацию отношений между Москвой и Киевом, заявил журналистам на конференц-колле представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также сообщил, что Медведчук и Путин «знают друг друга и неоднократно встречались».

Также Дмитрий Песков прокомментировал уголовное дело в отношение Медведчука, которого украинские правоохранители заподозрили в госизмене. «Мы смотрим, как развиваются события на Украине. Разумеется, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться. Но мы хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм или зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил», — прокомментировал события представитель Кремля.

Украинские власти подозревают Медведчука в передаче секретных данных в Россию. 13 мая суд Киева отправил украинского политика под домашний арест. Ранее Медведчук рассказывал, что является кумом президента Владимира Путина (российский лидер в 2004 году стал крестным отцом дочери украинского политика).