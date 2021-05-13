Суд принял решение по наказанию Медведчуку

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Медведчук подозревался в госизмене Фото:

Председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука не будут заключать под стражу. Такое решение вынес киевский суд.

«Суд Киева отказал во взятии под стражу Медведчука. Его отправили под домашний арест», — пишет ТАСС.

Ранее его подозревали в государственной измене, а именно — в передаче секретных данных в Россию, и вызывали на допрос, пишет издание «Взгляд». Обвинения в свой адрес председатель политсовета украинской партии отрицает. Причиной уголовного дела могла послужить готовящаяся процедура импичмента президента Украины Владимира Зеленского. С соответствующим предложением выступили депутаты партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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