Суд принял решение по наказанию Медведчуку

Председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука не будут заключать под стражу. Такое решение вынес киевский суд.
«Суд Киева отказал во взятии под стражу Медведчука. Его отправили под домашний арест», — пишет ТАСС.
Ранее его подозревали в государственной измене, а именно — в передаче секретных данных в Россию, и вызывали на допрос, пишет издание «Взгляд». Обвинения в свой адрес председатель политсовета украинской партии отрицает. Причиной уголовного дела могла послужить готовящаяся процедура импичмента президента Украины Владимира Зеленского. С соответствующим предложением выступили депутаты партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
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