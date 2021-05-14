Если вор в законе отказывается от титула, то санкций не последует, однако если после отказа он снова присвоит себе титул, могут возникнуть проблемы. Об этом рассказала главный редактор ИА «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.
«Никаких санкций не последует. Если человек решил отречься от титула или завязать с преступным образом жизни, это его личное дело. Так или иначе, он должен уведомить об этом „братву“», — цитирует Гефтер Lenta.ru.
Санкции будут, если человек после отказа снова решит стать вором в законе, сообщила Гефтер. «Антиворовская» статья 210.1 УК РФ распространяется только на тех, кто остался вором после принятия закона в 2019 году. Редактор «Прайм Крайм» привела в пример Олега Мухаметшина (Муху), который отрекся заранее от титула вора, чтобы избежать преследования по «антиворовской» статье. На него так и не завели дело.
Ранее несколько воров в законе в России начали массово отказываться от титулов. Среди них Ильдар Уфимский (Асянов), Гаджи Ставропольский (Халимбеков), Ганс (Юрий Тишенков) и Огонек (Александр Окунев). Соответствующие заявления они направили в адрес главы ФСИН Александра Калашникова.
Подписывайтесь на URA.RU в